Grande Fratello Vip, spogliarello in diretta [FOTO e VIDEO] (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua con Grande successo l’edizione del Grande Fratello Vip. Il programma si conferma ancora una volta molto seguito dai telespettatori, c’è Grande attesa in vista della prossima puntata. Una sicura protagonista è Dayane Mello, la modella si conferma sempre più sexy. In particolar modo ha fatto il giro del web un VIDEO che riguarda proprio la brasiliana. E’ andato in scena uno spogliarello ad alto tasso erotico che ha fatto impazzire i telespettatori, il gesto si è verificato proprio davanti agli occhi di Oppini. Gli altri concorrenti l’hanno fermata sul più bello… In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO. spogliarello DI DAYANE SFIORATO #GFVIP ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua consuccesso l’edizione delVip. Il programma si conferma ancora una volta molto seguito dai telespettatori, c’èattesa in vista della prossima puntata. Una sicura protagonista è Dayane Mello, la modella si conferma sempre più sexy. In particolar modo ha fatto il giro del web unche riguarda proprio la brasiliana. E’ andato in scena unoad alto tasso erotico che ha fatto impazzire i telespettatori, il gesto si è verificato proprio davanti agli occhi di Oppini. Gli altri concorrenti l’hanno fermata sul più bello… In alto laGALLERY, in basso ilDI DAYANE SFIORATO #GFVIP ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - alexdiez24 : RT @trash_italiano: #GFVIP, i fan spagnoli votano per salvare Adua Del Vesco: 'voi italiani non sapete guardare i reality' - goawayimshy : RT @giiulsssssss: Lo ripeterò all’infinito che la vera coppia di questo grande fratello sono loro 2 #GFVIP -