Grande Fratello Vip, Signorini fa leggere alla Gregoraci le dichiarazioni di Briatore “Se vuole essere autonoma rinunci al mantenimento” e lei fuori di sè: “Ora vomito tutto” (Di sabato 3 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci è entrata nella “Casa del Grande Fratello” un pò timorosa e anche un po’ indecisa perché a casa lasciava il figlio Nathan Falco dal quale, normalmente non si separa mai. Dopo vari tentennamenti dovuti, probabilmente anche alla idea contraria dell’ex marito Flavio Briatore che non voleva assolutamente che lei entrasse, alla fine ha preso la decisione e ha accettato. Da quando è entrata, come lei stessa ha dichiarato, si né sentita subito a suo agio e ha ritrovato quella leggerezza che le mancava da tempo. La reazione di Flavio Briatore all’avvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli Elisabetta Gregoraci si ... Leggi su baritalianews (Di sabato 3 ottobre 2020) Elisabettaè entrata nella “Casa del” un pò timorosa e anche un po’ indecisa perché a casa lasciava il figlio Nathan Falco dal quale, normalmente non si separa mai. Dopo vari tentennamenti dovuti, probabilmente ancheidea contraria dell’ex marito Flavioche non voleva assolutamente che lei entrasse,fine ha preso la decisione e ha accettato. Da quando è entrata, come lei stessa ha dichiarato, si né sentita subito a suo agio e ha ritrovato quellazza che le mancava da tempo. La reazione di Flavioall’avvicinamento tra Elisabettae Pierpaolo Pretelli Elisabettasi ...

GrandeFratello : ... ragazzi... ma quanto vi piace spettegolare? Inutile nascondersi, Grande Fratello sente e vede tutto. ?? #GFVIP - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - fabriziobrighe1 : @RobertoRedSox @dDinoPirri @zdizoro Voleva guardare il Grande Fratello! - souloficex : RT @peularis: 'ALFONSO TI AVVISO CHE STAI PER GODERE COME UN RICCIO. NOMINO ADUA PERCHÉ HA DETTO PURE A ME CHE MASSIMILIANO ERA GAY' TOMMA… -