Grande Fratello VIP | Andrea Zelletta e la gaffe in diretta TV su Natalia Paragoni

Andrea Zelletta è un concorrente del GF VIP 5 ma è conosciuto per la sua relazione amorosa con Natalia Paragoni nata a Uomini e Donne. Nella puntata del Grande Fratello del 2 Ottobre 2020 il modello ha ricevuto una sorpresa bellissima da sua mamma. Dopo un suo triste sfogo avvenuto in settimana causata da alcuni rimorsi legati alla sua famiglia la donna è entrata in casa per dargli conforto. Ovviamente non c'è stato contatto fisico, causa Coronavirus, ma la signora Zelletta ha detto a suo figlio di volerlo vedere sorridente e privo di preoccupazioni per lei e la sua famiglia stanno bellissimo. Il gieffino ha preso benissimo questo gesto e ha salutato tutti i suoi cari menzionando addirittura "il suo vicinato" ma non ha mai ...

