‘Grande Fratello Vip 5’: l’opinione di Chia sulla sesta puntata (Di sabato 3 ottobre 2020) Forse è il mio essere stoicamente atea che condiziona la mia percezione di certe dinamiche dei reality show, e del Grande Fratello in particolare, ma che nel 2020 sia ancora in vigore un regolamento che impone l’espulsione dal gioco per chi bestemmia – anche quando l’espressione incriminata scappa nella notte, in modo assolutamente involontario come è capitato a Denis Dosio, e senza social nessuno l’avrebbe nemmeno notata – quando in quella Casa sentiamo (e vediamo) fin troppo spesso BEN DI PEGGIO lo trovo anacronistico e pure discretamente ridicolo. Più che da Denis, per esempio, io mi sono sentita offesa dall’outing che Adua Del Vesco ha fatto a Massimiliano Morra (salvo poi ritrattare in modo imbarazzante e decisamente poco credibile). O dalle tramine da soap opera di quarta categoria che un’annoiata ... Leggi su isaechia (Di sabato 3 ottobre 2020) Forse è il mio essere stoicamente atea che condiziona la mia percezione di certe dinamiche dei reality show, e del Grandein particolare, ma che nel 2020 sia ancora in vigore un regolamento che impone l’espulsione dal gioco per chi bestemmia – anche quando l’espressione incriminata scappa nella notte, in modo assolutamente involontario come è capitato a Denis Dosio, e senza social nessuno l’avrebbe nemmeno notata – quando in quella Casa sentiamo (e vediamo) fin troppo spesso BEN DI PEGGIO lo trovo anacronistico e pure discretamente ridicolo. Più che da Denis, per esempio, io mi sono sentita offesa dall’outing che Adua Del Vesco ha fatto a Massimiliano Morra (salvo poi ritrattare in modo imbarazzante e decisamente poco credibile). O dalle tramine da soap opera di quarta categoria che un’annoiata ...

GrandeFratello : Dopo queste due settimane, Grande Fratello ha preso una decisione: Maria Teresa e Guenda sono pronte per continuare… - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - nextojortini : RT @peularis: Grande Fratello: Tommaso quando la smetterai di fare il personaggio e comincerai ad aprirti un po’ e a far vedere la persona… - gaiacs22 : RT @BITCHYFit: 'Se ti hanno messo il virgolettato e sai di non averlo detto quereli il Grande Fratello, non ti metti a piangere col rosario… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello Caso Becciu, Francesco non arretra «L’unica scelta è quella della verità» Corriere della Sera