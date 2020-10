Grande Fratello Vip 5 Elisabetta e Pierpaolo al centro del gossip della Casa tra ex e frasi sfuggite (forse) (video) (Di sabato 3 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al centro del gossip nella Casa l’attrazione è innegabile ma… (video) Il Grande Fratello Vip non vive solo di nomination (le trovi qui) o squalifiche (qui) ma anche di momenti piccanti e divertenti. E un re del gossip come Alfonso Signorini non poteva non tuffarsi a capofitto nella storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. L’attrazione tra i due è assolutamente innegabile, stanno sempre insieme, si scambiano effusioni e ci sarebbe stata anche una frase esplicita. Secondo Pierpaolo lei gli avrebbe detto di “voler fare l’amore”, ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 3 ottobre 2020)Vip 5Gregoraci ePretelli aldelnellal’attrazione è innegabile ma… () IlVip non vive solo di nomination (le trovi qui) o squalifiche (qui) ma anche di momenti piccanti e divertenti. E un re delcome Alfonso Signorini non poteva non tuffarsi a capofitto nella storia traGregoraci ePretelli. L’attrazione tra i due è assolutamente innegabile, stanno sempre insieme, si scambiano effusioni e ci sarebbe stata anche una frase esplicita. Secondolei gli avrebbe detto di “voler fare l’amore”, ...

