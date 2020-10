Glik | Ionita e Dabo convocati con Polonia | Moldavia e Burkina Faso

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUfficializzate le convocazioni nelle rispettive nazionali dei giallorossi Kamil, Arture Bryan. Il difensore polacco, già capitano nelle scorse due gare contro Olanda e Bosnia-Erzegovina, è stato selezionato dal CT Brzeczek per i tre match di Nations League contro la Finlandia (7 ottobre a Gdansk), gli azzurri di Roberto Mancini sempre a Gdansk il prossimo 11 ottobre e, infine, la Bosnia-Erzegovina di Dzeko (14 ottobre). Il centrocampista moldavo dal 5 al 14 ottobre sarà impegnato in Nations League contro Italia, Grecia e Slovenia. Due le amichevoli, invece, che attendono il centrocampistabè:-Congo (9 ottobre) e- Madagascar il 12 di ...

Max_Mogavero : Non solo Glik, anche Ionita sfiderà l’#Italia di Mancini con la sua Moldavia #Benevento #seriea #Azzurri… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Formazioni ufficiali di #BeneventoInter ????BENEVENTO: Montipò; Maggio, Caldirola, Glik, Barba; Schiattarella, Dabo, Ion… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#BeneventoInter, la formazione ufficiale di Filippo #Inzaghi: #Benevento (4321): Montipó; Maggio, Glik, Caldirola,… - LaVozdelCalcio : ONCES! BENEVENTO: Montipò - Maggio, Caldirola, Glik, Barba - Schiattarella, Ionita, Dabo - Caprari, Insigne, Monc… - bgus_hrmawn : RT @GOAL_ID: Lineup: Benevento XI: Montipo, Maggio, Caldirola, Glik, Barba, Schiattarella, Dabo, Ionita, Caprari, Insigne, Moncini Inter… -

Giallorossi contro l’Italia. Non ci sarà solo Kamil Glik a sfidare nei prossimi giorni gli azzurri di Roberto Mancini. Prima del difensore polacco, toccherà anche ad Artur Ionita affrontare Bonucci e ...La partita Benevento - Bologna del 4 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata di Serie A ...