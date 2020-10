Giulio Golia positivo al tampone per il Coronavirus

(Di sabato 3 ottobre 2020)è risultatoalper il: lo ha confermato lui stesso sui social pochi minuti fa attraverso un video, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione televisiva de ‘Le Iene’.si è sottoposto aldopo essere entrato in contatto con una persona positiva al. Al momento è in quarantena.L'articolo Meteo Web.

Giulio Golia è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso sui social pochi minuti fa attraverso un video, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione televisiva ...Giulio Golia è stato trovato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso da Instagram, spiegando di essere in buone condizioni ma inevitabilmente in quarantena, per cui dovrà saltare l'esordi ...