Giulio Golia positivo al coronavirus | la Iena lo comunica con un VIDEO

fanpage : Giulio Golia positivo al coronavirus: “Sto bene, solo un’emicrania” - angiered01libe1 : @redazioneiene @Giulio_Golia Spero tu stia bene nonostante la positività, e che tutto passi prestissimo?? - ErreEffe7 : Giulio Golia positivo (asintomatico) al Covid #Iene - FabioAlvaro6 : @redazioneiene @Giulio_Golia Forza Giulio!! - caos_calmo70 : @redazioneiene @Giulio_Golia Ritirerete anche voi gli spot delle Iene sul Covid come ha fatto Biden con Trump? -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Golia

Tv Fanpage

Giulio Golia è stato trovato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso da Instagram, spiegando di essere in buone condizioni ma inevitabilmente in quarantena, per cui dovrà saltare l ...In tempi di pandemia il format Covid interviene anche sui palinsesti. L’ultimo iscritto ai positivi — nella modalità asintomatico — è Giulio Golia, volto e inviato delle Iene. Doveva essere in studio ...