Giulio Golia è positivo al coronavirus VIDEO

(Di sabato 3 ottobre 2020) Appena 20 minuti fa il conduttore ed inviato delle Iene,ha annunciato di essere risultatoal, che fu vittima di uno sparo non molto tempo fa, in unpostato su Facebook ed Intagram ha dichiarato di essere stato trovatoal. Il conduttore dallo smoking nero ha spiegato … L'articoloal) è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

redazioneiene : .@Giulio_Golia è risultato positivo al coronavirus. Forza Giulio, un abbraccio da tutte #LeIene!?????? #giuliogolia - Corriere : Anche l’inviato delle Iene Giulio Golia positivo (asintomatico) al Covid - Adnkronos : #GiulioGolia delle Iene positivo al coronavirus - Paolo_Bignardi : RT @redazioneiene: .@Giulio_Golia è risultato positivo al coronavirus. Forza Giulio, un abbraccio da tutte #LeIene!?????? #giuliogolia https… - paolo77jpm : RT @redazioneiene: .@Giulio_Golia è risultato positivo al coronavirus. Forza Giulio, un abbraccio da tutte #LeIene!?????? #giuliogolia https… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Golia

ROMA, 03 OTT - "Sono positivo al Covid". Pochi minuti fa la 'iena' Giulio Golia ha annunciato con un video sui suoi social l'esito del tampone dopo essere entrato in contatto con una persona ...“Sono positivo al Covid” ha detto sui suoi social. Golia si è sottoposto al tampone dopo essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus. Al momento è in quarantena. Golia, come tut ...