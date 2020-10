Giulia Bongiorno: ecco la lastra di marmo che mi ha ferito in tribunale (Di sabato 3 ottobre 2020) "Questa è la lastra di marmo che si è staccata dal muro e ha schiacciato la mia gamba! In tribunale!!!". È incredula Giulia Bongiorno, che si trovava a Catania in qualità di avvocato di Matteo Salvini per il processo per sequestro di persona relativo ai migranti della nave Gregoretti. Su Twitter ha postato la foto del grosso frammento che l'ha ferita tra il polpaccio e la caviglia. "Voglio raccontare una nota a margine davvero surreale: l'avvocato Bongiorno è entrata in tribunale sulla sue gambe ed è uscita sulla sedia a rotelle perché in attesa che il giudice uscisse dalla camera di consiglio una lastra di marmo di 50 chilogrammi si è staccata dalla parete piombando sulla sua ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) "Questa è ladiche si è staccata dal muro e ha schiacciato la mia gamba! In!!!". È incredula, che si trovava a Catania in qualità di avvocato di Matteo Salvini per il processo per sequestro di persona relativo ai migranti della nave Gregoretti. Su Twitter ha postato la foto del grosso frammento che l'ha ferita tra il polpaccio e la caviglia. "Voglio raccontare una nota a margine davvero surreale: l'avvocatoè entrata insulla sue gambe ed è uscita sulla sedia a rotelle perché in attesa che il giudice uscisse dalla camera di consiglio unadidi 50 chilogrammi si è staccata dalla parete piombando sulla sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Bongiorno Processo Salvini, l’avvocato Giulia Bongiorno si infortuna in aula Corriere della Sera Giulia Bongiorno: ecco la lastra di marmo che mi ha ferito in tribunale

"Questa è la lastra di marmo che si è staccata dal muro e ha schiacciato la mia gamba! In Tribunale!!!". È incredula Giulia Bongiorno, che si trovava a Catania in qualità di avvocato di Matteo Salvini

Incidente a Bongiorno, Bonafede avvia verifiche

Giulia Bongiorno. L'area è stata messa in sicurezza. Già lunedì sarà consegnata una relazione completa e sono subito iniziate le verifiche su tutte le aule. "L'avvocato Bongiorno è entrata in ...

Giulia Bongiorno. L'area è stata messa in sicurezza. Già lunedì sarà consegnata una relazione completa e sono subito iniziate le verifiche su tutte le aule. "L'avvocato Bongiorno è entrata in ...