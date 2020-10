Giulia Bongiorno colpita da lastra di marmo a Catania, Salvini: «Chiederemo conto a Bonafede» (Di sabato 3 ottobre 2020) Oltre a preoccuparsi del verdetto del giudice che, con una sua ordinanza ha prolungato l’udienza preliminare convocando anche Giuseppe Conte, ma anche i ministri Di Maio, Toninelli, Trenta e Lamorgese, Matteo Salvini si è occupato anche di un’altra circostanza questa mattina al tribunale di Catania. L’avvocato e senatrice Giulia Bongiorno colpita da una lastra di marmo mentre stava aspettando la decisione del giudice che si era ritirato in camera di consiglio. LEGGI ANCHE > Conferenza stampa Salvini: «Tornerò a Catania, ma non da solo» Giulia Bongiorno colpita da una lastra di marmo in tribunale a ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 3 ottobre 2020) Oltre a preoccuparsi del verdetto del giudice che, con una sua ordinanza ha prolungato l’udienza preliminare convocando anche Giuseppe Conte, ma anche i ministri Di Maio, Toninelli, Trenta e Lamorgese, Matteosi è occupato anche di un’altra circostanza questa mattina al tribunale di. L’avvocato e senatriceda unadimentre stava aspettando la decisione del giudice che si era ritirato in camera di consiglio. LEGGI ANCHE > Conferenza stampa: «Tornerò a, ma non da solo»da unadiin tribunale a ...

