Giro d’Italia, prima del Covid: un secolo fa la pandemia di Spagnola e la corsa vinta da Girardengo dopo aver sconfitto la malattia (Di sabato 3 ottobre 2020) Dieci tappe, 2984 km e un premio minimo di 180 lire per tutti quelli che raggiungono Milano. Nel 1919 il Giro d’Italia, nato dieci anni prima, è solo alla sua settima edizione. La Grande Guerra si è portata via quattro anni di corse e tanti ciclisti. Come il vincitore del 1913 Carlo Oriani, morto nel 1917 durante la ritirata di Caporetto. L’Italia è un paese vincitore ma la sua quotidianità è scossa dai primi scontri tra fascisti e socialisti. Le strade per lunghi tratti non sono percorribili, i servizi essenziali carenti, il Friuli e il Veneto hanno intere zone rase al suolo dal conflitto. E poi c’è stata l’Influenza Spagnola, la pandemia sviluppatasi sopratutto nelle trincee e causa di centinaia di migliaia di morti solo in Italia. E poi, in mezzo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Dieci tappe, 2984 km e un premio minimo di 180 lire per tutti quelli che raggiungono Milano. Nel 1919 ild’Italia, nato dieci anni, è solo alla sua settima edizione. La Grande Guerra si è portata via quattro anni di corse e tanti ciclisti. Come il vincitore del 1913 Carlo Oriani, morto nel 1917 durante la ritirata di Caporetto. L’Italia è un paese vincitore ma la sua quotidianità è scossa dai primi scontri tra fascisti e socialisti. Le strade per lunghi tratti non sono percorribili, i servizi essenziali carenti, il Friuli e il Veneto hanno intere zone rase al suolo dal conflitto. E poi c’è stata l’Influenza, lasviluppatasi sopratutto nelle trincee e causa di centinaia di migliaia di morti solo in Italia. E poi, in mezzo a ...

