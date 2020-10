Giro d'Italia, il neocampione del mondo Ganna è la prima maglia rosa (Di sabato 3 ottobre 2020) Filippo Ganna è la prima maglia rosa della 103a edizione del Giro d'Italia. Il corridore verbanese ha dominato la cronometro di 15 km da Monreale a Palermo, con un tempo di 15' 24", precedendo di 22 ... Leggi su globalist (Di sabato 3 ottobre 2020) Filippo; ladella 103a edizione deld'. Il corridore verbanese ha dominato la cronometro di 15 km da Monreale a Palermo, con un tempo di 15' 24", precedendo di 22 ...

giroditalia : Giro d’Italia is welcoming you to Sicily! Tomorrow is the day and we can’t wait to start racing! Il Giro d’Italia… - giroditalia : The Giro d'Italia 2020 has started! È partito il Giro d'Italia 2020! #Giro - giroditalia : ???? @petosagan is riding his first #Giro d'Italia. ????@petosagan sta correndo il suo primo #Giro d'Italia. - flamminiog : RT @Eurosport_IT: VOLAAAA FILIPPO #GANNA!!!! ??????? Quando possiamo iniziare ad esultare? Segui il live della 1a tappa: - FrancaPilati : RT @RaiSport: #Giro 1ª Tappa ? Brutta caduta di Miguel Angel #Lopez Guarda la diretta ?? -