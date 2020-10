Giro d’Italia, Filippo Ganna la prima Maglia Rosa. Subito ritiro per Miguel Angel Lopez (Di sabato 3 ottobre 2020) La prima tappa del Giro d’Italia 2020 a Filippo Ganna. Il piemontese domina la crono da Monreale a Palermo. PALERMO – La prima tappa del Giro d’Italia 2020 non ha regalato sorprese. La vittoria è andata a Filippo Ganna che sul traguardo di Palermo ha preceduto il portoghese Joao Almeida (a 22″) e Mikkel Bjerg con lo stesso tempo del lusitano. Tra i big il migliore è stato Geraint Thomas che ha concluso in quarta posizione con un ritardo di 23″ dal suo compagno di squadra e vincitore della tappa. Thomas il migliore tra i big, si ritira Miguel Angel Lopez Tra i favoriti il migliore è stato Geraint Thomas che ha dato 26″ a Simon Yates e ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 ottobre 2020) Latappa deld’Italia 2020 a. Il piemontese domina la crono da Monreale a Palermo. PALERMO – Latappa deld’Italia 2020 non ha regalato sorprese. La vittoria è andata ache sul traguardo di Palermo ha preceduto il portoghese Joao Almeida (a 22″) e Mikkel Bjerg con lo stesso tempo del lusitano. Tra i big il migliore è stato Geraint Thomas che ha concluso in quarta posizione con un ritardo di 23″ dal suo compagno di squadra e vincitore della tappa. Thomas il migliore tra i big, si ritiraTra i favoriti il migliore è stato Geraint Thomas che ha dato 26″ a Simon Yates e ...

