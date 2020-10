Giro d’Italia, alle 13.15 scatterà la “carovana” da Monreale (Di sabato 3 ottobre 2020) La prima tappa del Giro d’Italia sarà una cronometrata che andrà da Monreale a Palermo. La grande macchina organizzativa farà base a Isola Il Coronavirus non è riuscito a fermare una macchina organizzativa praticamente perfetta come quella del Giro d’Italia. Chi si trova dietro le quinte della manifestazione italiana conosce benissimo come muoversi e ha creato un meccanismo ad orologeria. Tanto che proprio oggi scatterà la nuova edizione, con una crono che andrà da Monreale fino a Palermo. Già in autostrada accanto al cartello che indica l’uscita di Capaci c’è l’indicazione “Quartier Generale“, e il tutto è contornato da una segnaletica rosa inconfondibile. Anche all’interno dei team tutto è pronto. ... Leggi su zon (Di sabato 3 ottobre 2020) La prima tappa deld’Italia sarà una cronometrata che andrà daa Palermo. La grande macchina organizzativa farà base a Isola Il Coronavirus non è riuscito a fermare una macchina organizzativa praticamente perfetta come quella deld’Italia. Chi si trova dietro le quinte della manifestazione italiana conosce benissimo come muoversi e ha creato un meccanismo ad orologeria. Tanto che proprio oggi scatterà la nuova edizione, con una crono che andrà dafino a Palermo. Già in autostrada accanto al cartello che indica l’uscita di Capaci c’è l’indicazione “Quartier Generale“, e il tutto è contornato da una segnaletica rosa inconfondibile. Anche all’interno dei team tutto è pronto. ...

