Giro d’Italia 2020, Ganna: “Conquistare la maglia rosa è tanta roba. Risultato fantastico” (Di sabato 3 ottobre 2020) “Ho portato a casa un bellissimo Risultato, speriamo sia di buon auspicio per i restanti venti giorni. L’emozione è tanta, riuscire a conquistare la maglia rosa al primo Giro è tanta roba“. Lo ha detto Filippo Ganna al termine della prima tappa del Giro d’Italia 2020, la cronometro da Monreale a Palermo vinta dal corridore italiana del team Ineos Grenadiers, che si aggiudica anche la maglia rosa: “Ero uno dei favoriti, alla fine ho cercato di sfatare il mito e di rimanere calmo. Grazie a chi mi ha supportato e mi è stato vicino – aggiunge il campione del mondo in carica a cronometro ai microfoni di Rai Sport – Ho ottenuto un ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) “Ho portato a casa un bellissimo, speriamo sia di buon auspicio per i restanti venti giorni. L’emozione è, riuscire a conquistare laal primo“. Lo ha detto Filippoal termine della prima tappa deld’Italia, la cronometro da Monreale a Palermo vinta dal corridore italiana del team Ineos Grenadiers, che si aggiudica anche la: “Ero uno dei favoriti, alla fine ho cercato di sfatare il mito e di rimanere calmo. Grazie a chi mi ha supportato e mi è stato vicino – aggiunge il campione del mondo in carica a cronometro ai microfoni di Rai Sport – Ho ottenuto un ...

