Giro D'Italia 2020: Filippo Ganna vince la prima tappa (Di sabato 3 ottobre 2020) Oggi 3 Ottobre 2020 alle ore 13:15 ha preso il via la 103esima edizione del Giro D'italia, che oggi ha fatto tappa da Monreale a Palermo. Brutta caduta per Lopez, che si è schiantato contro le barriere, male Nibali che non ha brillato in questa tappa. Le emozioni non sono di certo mancate, e alla fine ha vincere la tappa è stato Filippo Ganna con una prestazione incredibile, naturalmente ha indossato la maglia rosa. Leggi anche: La lista dei partecipanti al Giro d'Italia 2020 Giro D'Italia 2020: la prima tappa Il primo a scendere in strada è lo specialista inglese Alex Dowsett, vincitore ...

