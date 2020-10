Giornata storica: si alza il Mose, Piazza San Marco rimane asciutta (Di sabato 3 ottobre 2020) Oggi, 3 ottobre è entrato in funzione il Mose a Venezia. Giornata storica per l’Italia, il salotto buono è rimasto all’asciutto Piazza San Marco è sino ad ora al’asciutto: l’entrata in funzione del Mose ha permesso per ora al ‘salotto buono’ di Venezia di evitare il fenomeno dell’acqua alta. Il Mose è chiuso, e dentro … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020) Oggi, 3 ottobre è entrato in funzione ila Venezia.per l’Italia, il salotto buono è rimasto all’asciuttoSanè sino ad ora al’asciutto: l’entrata in funzione delha permesso per ora al ‘salotto buono’ di Venezia di evitare il fenomeno dell’acqua alta. Ilè chiuso, e dentro … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

TgrVeneto : Operazione già completata poco dopo le 10. Picco di marea atteso alle 12.05. Giornata storica. Attesa per testare l… - TerniLife : VIDEO - A Venezia giornata storica: il Mose in funzione per la prima volta - - LupodiBrughiera : RT @_kuball_: Velina di giornata: 'Il #Mose è un successo'. E invece è una cloaca storica. - MarceVann : RT @_kuball_: Velina di giornata: 'Il #Mose è un successo'. E invece è una cloaca storica. - ApolloVentuno : @LoriGubbio Oggi bene sembra una giornata storica per noi ciao Lory -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata storica “Giornata storica” per il porto: firmata l’alleanza con Amburgo per la piattaforma logistica TriestePrima Il Mose di Venezia funziona: paratoie tutte su, Piazza San Marco asciutta

Cautamente ottimista il sindaco di Venezia che ha seguito l’operazione di innalzamento delle barriere. “E’ una giornata storica oggi, adesso stiamo attendendo ma siamo contenti. Riuscire a fermare il ...

Il Mose funziona: “chiusi fuori” 70 cm di acqua. Piazza San Marco asciutta. Data storica per Venezia

Il sogno si è così realizzato: Piazza San Marco è rimasta asciutta. “E’ una giornata storica per Venezia: sono le 10.50 e l’acqua è a meno di 70 centimetri. In Piazza San Marco c’è solo una piccola ...

