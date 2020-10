Giornalista si dà fuoco in Russia davanti alla sede della polizia. "Date la colpa a Putin" (Di sabato 3 ottobre 2020) di Mattia Bernardo Bagnoli“Per piacere, Date la colpa della mia morte alla Federazione Russa”. Quindi allo Stato. Quindi a Vladimir Putin. Perché quando si arriva a ‘l’état, c’est moì, poi dove si cade si cade. È l’ultimo messaggio postato su Facebook da Irina Slavina, direttrice della testata locale Koza.Press, prima di darsi fuoco fuori dalla sede della polizia di Nizhny Novgorod. C’è chi ha provato, pare, a spegnere le fiamme ma Irina si è opposta. Ed è spirata così, tra le fiamme, sul marciapiede. Un gesto estremo. Forse folle. Ma che sa di ‘j’accusè spietato, visto che solo ieri la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) di Mattia Bernardo Bagnoli“Per piacere,lamia morteFederazione Russa”. Quindi allo Stato. Quindi a Vladimir. Perché quando si arriva a ‘l’état, c’est moì, poi dove si cade si cade. È l’ultimo messaggio postato su Facebook da Irina Slavina, direttricetestata locale Koza.Press, prima di darsifuori ddi Nizhny Novgorod. C’è chi ha provato, pare, a spegnere le fiamme ma Irina si è opposta. Ed è spirata così, tra le fiamme, sul marciapiede. Un gesto estremo. Forse folle. Ma che sa di ‘j’accusè spietato, visto che solo ieri la ...

PediciniM5S : Domani seguite l'intervista, in collegamento video, con il giornalista d’inchiesta Maurizio Martucci su 'Casa del s… - TruthtobeTold16 : @Yi_Benevolence Come tutti i sessualmente inferiori['Autore di 11 libri, giornalista e blogger l'Espresso, Premio F… - analphabeta : RT @meetingartspa: Continuano i 'Caffè d'Asta' del critico d'arte e giornalista Fabrizio Guerrini. Ecco un 'sorso' della prima sessione del… - allegriallen : @ZZiliani @FCInterLove ????????O sei un giornalista vero o sei napoletano d'adozione, perché questi deliri , chiamati p… - eSseTiGiA : @willy_signori @realvarriale Io, comunque, per una volta in tutta la mia vita sono d'accordo con il 'giornalista'!… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalista dà Alla Scala i sessant'anni del “Premiolino” di giornalismo Avanti! Giornalista si dà fuoco in Russia davanti alla sede della polizia. "Date la colpa a Putin"

Come giornalista, non posso ignorare questi eventi e ne ho scritto. Inoltre, io stessa ho partecipato due volte alla catena, perché quello che sta succedendo non può che riguardarmi, come residente di ...

Premio Furore di Giornalismo, tra i vincitori il direttore di TPI Giulio Gambino

Premio Furore di Giornalismo, tra i vincitori il direttore di TPI Giulio Gambino per il web. Scopri di più, tutte le informazioni ...

Come giornalista, non posso ignorare questi eventi e ne ho scritto. Inoltre, io stessa ho partecipato due volte alla catena, perché quello che sta succedendo non può che riguardarmi, come residente di ...Premio Furore di Giornalismo, tra i vincitori il direttore di TPI Giulio Gambino per il web. Scopri di più, tutte le informazioni ...