GF Vip | Zorzi | in confessionale | sbugiarda Adua sul caso Morra

(Di sabato 3 ottobre 2020) Chi dice la verità nella casa del Grande FratelloVip a proposito del “” Massimiliano? Ecco cosa ha detto Tommasochel Del Vesco… Tommaso, concorrente del Grande Fratello Vip, non ha proprio peli sulla lingua. Pungente, arguto, ironico, non le manda proprio a dire. Ed è accaduto anche venerdì 2 ottobre 2020 durante la diretta del Gf. I l noto influencer ha mal digerito quellaArticolo completo: dal blog SoloDonna

LegaSalvini : LORELLA CUCCARINI RISPONDE AGLI INSULTI DI ZORZI: 'IO UNA STR*** OMOFOBA?', ASFALTATO SUL 'POLITICAMENTE CORRETTO' - zazoomblog : GF Vip 2020 la Gregoraci replica a Briatore e Zorzi smentisce Adua: pagelle della sesta puntata - #Gregoraci… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Mentre nella notte l’atteso confronto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra ha un epilogo inaspettato, T… - gayit : GF Vip 5, caro Zorzi i panni si lavano nella Casa: l'outing al servizio dello show - Pelagia28445388 : Scusa, quale sarebbe la differenza??? ?????? Ricordo che Garko non era ancora stato in puntata.... #gfvip… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Zorzi

10:59Grande Fratello VIP, squalificato Denis Dosio per una bestemmia 10:54Covid19 ... ok al progetto per la messa in sicurezza della spiaggia di Magaggiari 10:31GFVip, Tommaso Zorzi sbugiarda Adua: ...Tommaso Zorzi "Adua del Vesco mente", dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2020: "Ha detto che Morra è gay e basta lacrime!" ...