GF Vip, gli scandali non bastano: Carlo Conti asfalta Alfonso Signorini, ascolti mai visti per Tale e Quale Show (Di sabato 3 ottobre 2020) Carlo Conti si conferma imbattibile per Alfonso Signorini al venerdì sera: Tale e Quale Show su RaiUno ha registrato 3 milioni e 782mila telespettatori con uno share del 18,42%, vincendo nettamente il confronto diretto. Al Grande Fratello Vip va però riconosciuto l'onore delle armi: un cast pazzesco ha innescato tutta una serie di dinamiche esplosive che stanno facendo volare il reality di Canale 5, soprattutto sui social. Di conseguenza il risultato di Signorini va giudicato in termini positivi: ha comunque portato a casa 3 milioni e 37mila spettatori di media con uno share del 18,17%. Tra lo scontro a distanza tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore e il caso di Adua Del Vesco, che avrebbe fatto coming out a Massimiliano Morra ...

