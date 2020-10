‘Gf Vip 5’, nella notte arriva una pesantissima insinuazione di Myriam Catania sul conto di Franceska Pepe: ecco cosa ha detto! (Di sabato 3 ottobre 2020) Hanno generato del chiacchiericcio anche ieri sera, durante la messa in onda del Grande Fratello Vip 5, delle insinuazioni di Myriam Catania sul conto di Franceska Pepe, che sono proseguite anche nella notte. L’ex moglie di Luca Argentero, in particolare, si domandava come, con un semplice lavoro come modella, la compagna d’avventura potesse permettersi scarpe e abiti particolarmente costosi. La Pepe le ha risposto con la sua solita verve, sottolineando di non voler spendere parole per commentare insinuazioni così basse e si è subito passati oltre. Ma dopo la fine della messa in onda, è stata proprio la Catania ad addentrarsi più nel discorso e la cosa non è passata per ... Leggi su isaechia (Di sabato 3 ottobre 2020) Hanno generato del chiacchiericcio anche ieri sera, durante la messa in onda del Grande Fratello Vip 5, delle insinuazioni disuldi, che sono proseguite anche. L’ex moglie di Luca Argentero, in particolare, si domandava come, con un semplice lavoro come modella, la compagna d’avventura potesse permettersi scarpe e abiti particolarmente costosi. Lale ha risposto con la sua solita verve, sottolineando di non voler spendere parole per commentare insinuazioni così basse e si è subito passati oltre. Ma dopo la fine della messa in onda, è stata proprio laad addentrarsi più nel discorso e lanon è passata per ...

ileanariparbel6 : RT @tweetnewsit: ?? ?? ?? ?? #IlaryBlasi ?? al nuovo gf vip ?? Ilary Blasi… - IsaeChia : #GfVip 5, nella notte arriva una pesantissima insinuazione di #MyriamCatania sul conto di #FranceskaPepe: ecco cosa… - AvvMennillo : Gf Vip, Dosio squalificato per bestemmia. Gregoraci replica a Briatore - AvvMennillo : Gf Vip, Dosio squalificato per bestemmia. Gregoraci replica a Briatore - volger_art : Indipendenza e' la parola per le donne non contate sul divorzio per mantenervi rispettatevi! Gf Vip, Elisabe… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Milano: ricercato da autorità rumene per corruzione, arrestato in stazione Affaritaliani.it