‘Gf Vip 5’ | nella notte Adua Del Vesco e Massimiliano Morra vengono a sapere che Tommaso Zorzi ha smascherato l’attrice a proposito dell’outing | le reazioni

Leggi su isaechia

(Di sabato 3 ottobre 2020) Hanno fatto particolarmente discutere nelle ultime ore delle confidenze fatte daDelall’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 su. Confidenza di cui non si poteva non parlare ieri sera, nel corso dell’appuntamento serale con Alfonso Signorini, che c’ha tenuto ad affrontare l’argomento: l’attrice, da ciò che si è capito, avrebbe rivelato infatti la presunta omosessualità del suo ex fidanzato alle compagne d’avventura, notizia che ha attirato l’attenzione del web e dei social, curiosi di capire ora quanto ci sia di reale o meno nell’attuale relazione con la compagna e quanto sia stata montata la precedente storia con. Proprio quest’ultima ieri sera, una volta messa di fronte ai fatti ...