Nuova puntata ricca di dinamiche, confronti e scontri, quella del Grande Fratello Vip 5 andata in onda ieri sera. Alfonso Signorini è riuscito a catalizzare l'attenzione di 3.036.504 spettatori pari al 18.17% di share. Un risultato decisamente superiore rispetto agli altri appuntamenti del venerdì, anche quello di settimana scorsa, che ha visto protagonista Gabriel Garko col suo coming out, ma non abbastanza per superare la concorrenza su Rai 1: Tale e Quale Show ha, infatti, conquistato 3.782.191 spettatori pari al 18.42% di share. Anche le puntate del lunedì stanno procedendo in netto miglioramento Voi quale trasmissione avete seguito? L'articolo 'Gf Vip 5', ascolti in crescita: ecco quanto ha registrato la sesta puntata

