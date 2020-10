Gerry Scotti tra malattia e cure: ha speso oltre 5mila euro (Di sabato 3 ottobre 2020) Questo articolo . Gerry Scotti ha da sempre dimostrato di avere un cuore d’oro: il conduttore ha speso oltre 5mila euro per delle cure importanti. Gerry Scotti non è soltanto uno dei volti più amati ed apprezzati del mondo dello spettacolo, ma è anche e soprattutto un uomo dal cuore d’oro che ha sempre dimostrato di essere in … Leggi su youmovies (Di sabato 3 ottobre 2020) Questo articolo .ha da sempre dimostrato di avere un cuore d’oro: il conduttore haper delleimportanti.non è soltanto uno dei volti più amati ed apprezzati del mondo dello spettacolo, ma è anche e soprattutto un uomo dal cuore d’oro che ha sempre dimostrato di essere in …

DantiNicola : Quindi il primo grado lo facciamo dalla D'Urso, l'appello da Gerry Scotti e la cassazione dalla De Filippi? Ok che… - CRiLagatta : RT @axelvassallo: Nei mesi scorsi vi ho invitato più volte a votare il vostro 45 giri preferito in #ILoveMyRadio tra quelli selezionati dal… - mixborghi : RT @axelvassallo: Nei mesi scorsi vi ho invitato più volte a votare il vostro 45 giri preferito in #ILoveMyRadio tra quelli selezionati dal… - giusyoni : RT @axelvassallo: Nei mesi scorsi vi ho invitato più volte a votare il vostro 45 giri preferito in #ILoveMyRadio tra quelli selezionati dal… - gianmariablondy : @axelvassallo @Gerry_Scotti Non immagino proprio chi sarà a vincere, dato che le canzoni belle da votare erano tant… -