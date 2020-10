Gerry Scotti, chi è la compagna Gabriella Perino: età, vita privata, foto (Di sabato 3 ottobre 2020) Gabriella Perino è dal 2004 la nuova fiamma di Gerry Scotti. Dopo il divorzio con l’ex moglie Patrizia Grosso il famoso conduttore televisivo si è avvicinato ad una vecchia amica grazie ai loro due figli avuto dalle precedenti relazioni. I due si sono ritrovati a poco a poco fino a frequentarsi dopo l’addio ai loro matrimoni. Architetto, 54 anni, Gabriella Perino asseconda sempre il lavoro del marito con lo stesso Gerry Scotti che in una recente intervista al settimanale “Chi” aveva svelato: “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile: ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati ... Leggi su aciclico (Di sabato 3 ottobre 2020)è dal 2004 la nuova fiamma di. Dopo il divorzio con l’ex moglie Patrizia Grosso il famoso conduttore televisivo si è avvicinato ad una vecchia amica grazie ai loro due figli avuto dalle precedenti relazioni. I due si sono ritrovati a poco a poco fino a frequentarsi dopo l’addio ai loro matrimoni. Architetto, 54 anni,asseconda sempre il lavoro del marito con lo stessoche in una recente intervista al settimanale “Chi” aveva svelato: “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile: ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati ...

Gerry Scotti tra malattia e cure: ha speso oltre 5mila euro

Gerry Scotti ha da sempre dimostrato di avere un cuore d'oro: il conduttore ha speso oltre 5mila euro per delle cure importanti.

