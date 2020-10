Germania, opera lirica: a Alex Esposito onoreficenza del governo bavarese (Di sabato 3 ottobre 2020) Il basso Alex Esposito ha ricevuto il 28 settembre scorso dal ministro dell’Arte e della Cultura del governo bavarese Bernd Sibler il titolo di “Kammersänger”, uno dei più prestigiosi riconoscimenti musicali tedeschi, in passato assegnato a solo altri due cantanti italiani – Mirella Freni e Paolo Gavanelli – oltre che a Placido Domingo, Edita Gruberová, Jonas Kaufmann e Diana Damrau. Il titolo viene dato dal ministero e dalla Bayerische Staatsoper di Monaco per meriti ottenuti sul palcoscenico bavarese, dove Esposito è stato protagonista di un centinaio di recite a partire dal 2009. A Monaco il 45enne cantante bergamasco ha interpretato Leporello nel Don Giovanni, Papageno nel Flauto Magico, Alidoro nella Cenerentola, Selim nel ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 ottobre 2020) Il bassoha ricevuto il 28 settembre scorso dal ministro dell’Arte e della Cultura delBernd Sibler il titolo di “Kammersänger”, uno dei più prestigiosi riconoscimenti musicali tedeschi, in passato assegnato a solo altri due cantanti italiani – Mirella Freni e Paolo Gavanelli – oltre che a Placido Domingo, Edita Gruberová, Jonas Kaufmann e Diana Damrau. Il titolo viene dato dal ministero e dalla Bayerische Staatsoper di Monaco per meriti ottenuti sul palcoscenico, doveè stato protagonista di un centinaio di recite a partire dal 2009. A Monaco il 45enne cantante bergamasco ha interpretato Leporello nel Don Giovanni, Papageno nel Flauto Magico, Alidoro nella Cenerentola, Selim nel ...

Il 9 ottobre la settima tappa del Giro d'Italia si correrà tra Matera e Brindisi, e per l'occasione il brindisino Diego Quarta ha voluto donare alla città salentina un dipinto in omaggio all'indimenti ...

Argo Tractors si espande e investe in Germania

Il gruppo industriale punta sul potenziamento delle filiali sparse per l’Europa Acquistati 13.000 metri quadri di terreno nella zona industriale di Burgoberbach ...

