Gabriel Garko a Verissimo per raccontare la verità: la critica di Francesca Barra su Instagram (Di sabato 3 ottobre 2020) Gabriel Garko ha finalmente aperto il suo cuore raccontando la sua vita privata, eppure le critiche non sono mancate: dopo il suo coming out al Grande Fratello Vip, che in generale è stato apprezzato, sono arrivati anche molti rimproveri. Tra i tanti personaggi dello spettacolo che hanno reagito alla notizia, spunta l'osservazione di Francesca Barra, giornalista Rai. In particolare, Francesca, su Twitter ha pubblicato il suo pensiero riguardo tutta la situazione, contestando quanto l'attore non sia stato limpido con il pubblico. Mi dispiace per Garko perché non deve essere stato facile soffocare la verità per tanto tempo e sono felice per la sua "liberazione"! Ma spero sia la fine di una tendenza a ingannare il pubblico, magari prendendo ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - aronvstyles : c'è Gabriel Garko a verissimo ???? - GiorgiaFondrini : Presa in ostaggio dalle mie coinquiline per assistere alla rivelazione di Gabriel Garko a Verissimo sono molto emozionata -