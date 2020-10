Fratoianni: 'Dopo l'adunata di Catania la Lega smetta di incitare all'odio' (Di sabato 3 ottobre 2020) Una scorpacciata di retorica, vittimismo e molta aggrassivita: "Il centrodestra abbia senso della misura. Basta incitare all'odio contro qualcuno o accusare i poteri dello Stato. Finita l'adunata di ... Leggi su globalist (Di sabato 3 ottobre 2020) Una scorpacciata di retorica, vittimismo e molta aggrassivita: "Il centrodestra abbia senso della misura. Bastaall'contro qualcuno o accusare i poteri dello Stato. Finita l'di ...

silvestrogio : @NFratoianni Caro Fratoianni, dopo le vicende di LeU non dovresti passare la mano e prenderti una lunga pausa dalla politica ? - RanzenigoG : RT @fabcet: Fratoianni: “Un dipendente di un supermercato in prov di Lodi, è stato licenziato dopo aver contratto il covid sul posto di lav… - mariom82363278 : RT @fabcet: Fratoianni: “Un dipendente di un supermercato in prov di Lodi, è stato licenziato dopo aver contratto il covid sul posto di lav… - LucaFrassineti : RT @fabcet: Fratoianni: “Un dipendente di un supermercato in prov di Lodi, è stato licenziato dopo aver contratto il covid sul posto di lav… - carlosetsept1 : RT @fabcet: Fratoianni: “Un dipendente di un supermercato in prov di Lodi, è stato licenziato dopo aver contratto il covid sul posto di lav… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni Dopo La protesta di Fratoianni: "Assurdo licenziare un lavoratore dopo che ha preso il Covid" Globalist.it Fratoianni: "Dopo l'adunata di Catania la Lega smetta di incitare all'odio"

Il portavoce nazionale di Sinistra Italiana: "Continuare ad accusare qualcuno, un giorno i migranti e il giorno dopo un autonomo potere di uno stato democratico non porta nulla di buono." ...

Tensioni in maggioranza e Zingaretti avverte, riforme o non si va avanti

Il segretario dem presenta il pacchetto riforme dle partito, ma trova subito lo sbarramento da parte di M5s e Leu ...

Il portavoce nazionale di Sinistra Italiana: "Continuare ad accusare qualcuno, un giorno i migranti e il giorno dopo un autonomo potere di uno stato democratico non porta nulla di buono." ...Il segretario dem presenta il pacchetto riforme dle partito, ma trova subito lo sbarramento da parte di M5s e Leu ...