Frane e vento in Liguria Venezia accende il Mose

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tiziana Paolocci Oggi a rischio Toscana e Lazio. In laguna attesa marea da record: battesimo per la diga mobile Oggi apotrebbe debuttare il. Il Centro maree cittadino, infatti, ha annunciato intorno a mezzogiorno un picco di acqua alta di 135 centimetri sul medio mare, che potrebbe far scattare il sollevamento del sistema basato su 78 paratoie galleggianti, in grado di bloccare in quattro punti le tre bocche di porto della laguna. A 54 anni di distanza dalle terribile alta marea del 4 novembre 1966, che causò ingenti danni,sarà per la prima volta protetta da una barriera artificiale. La decisione per il semaforo verde dovrà avvenire alcune ore prima dell'arrivo dell'alta marea, per consentire il rispetto dei tempi tecnici e lo stesso deve accadere per l'ordinanza della Capitaneria ...