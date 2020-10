Francia, 12 persone disperse a causa del maltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) In Francia sta il maltempo sta provocando un numero sempre più consistente di danni. Dodici persone risultano disperse. Attivate le unità di soccorso per rintracciarle. A seguito dei violenti nubifragi che si sono verificati nelle ultime ore, dodici persone nella regione Nizza in Francia, risultano adesso disperse. I vigili del fuoco hanno riferito che di … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Insta ilsta provocando un numero sempre più consistente di danni. Dodicirisultano. Attivate le unità di soccorso per rintracciarle. A seguito dei violenti nubifragi che si sono verificati nelle ultime ore, dodicinella regione Nizza in, risultano adesso. I vigili del fuoco hanno riferito che di … L'articolo proviene da .

Tg1Raiofficial : #Maltempo in Europa. Allarme in #Francia. Nella regione di #Nizza almeno 12 persone risultano disperse Violente pio… - TgLa7 : #Francia: attacco vicino ex redazione Charlie Hebdo, 4 feriti, due sono gravissimi. Due persone in fuga - tg2rai : #Francia, a #Parigi attacco vicino la vecchia sede di #CharlieHebdo. Alcune persone ferite a coltellate. Interviene… - Inviaggiatore : RT @Agenzia_Ansa: #Maltempo in #Francia, 9 dispersi nella regione di Nizza Si cercano anche altre 3 persone che risulterebbero disperse #AN… - Agenzia_Ansa : #Maltempo in #Francia, 9 dispersi nella regione di Nizza Si cercano anche altre 3 persone che risulterebbero disper… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia persone Incubo alluvione nel Cuneese, al confine con la Francia: il numero dei dispersi sale a cinque La Repubblica Maltempo in Francia, 12 dispersi

Almeno dodici persone risultano disperse nel sud-est della Francia nelle Alpes-Maritimes, la regione di Nizza, dopo i violenti nubifragi delle ultime ore. Oltre 700 i pompieri mobilitati nella zona, ...

Allarme maltempo: due dispersi in Piemonte, nove in Francia

Il fine settimana si prospetta drammatico a causa del maltempo . In Piemonte ci sono due dispersi. Il primo a Col di Tenda , in provincia di ...

Almeno dodici persone risultano disperse nel sud-est della Francia nelle Alpes-Maritimes, la regione di Nizza, dopo i violenti nubifragi delle ultime ore. Oltre 700 i pompieri mobilitati nella zona, ...Il fine settimana si prospetta drammatico a causa del maltempo . In Piemonte ci sono due dispersi. Il primo a Col di Tenda , in provincia di ...