FOTO – Isfoa laurea Giulio Cunico | consulente aziendale leader

Leggi su ladenuncia

(Di sabato 3 ottobre 2020) Stefano Masullo, magnifico rettore– Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, nel corso di una esclusiva e riservata cerimonia svoltasi nello storico palazzo di famiglia adibito a sede di rappresentanza in Italia dell’Ateneo, ha consegnato al candidato– considerato uno dei importanti professionisti attivi nella consulenza economicodel nord est e risultato tra i migliori e più profittevoli discenti del proprio corso in seguito alla presentazione e dissertazione di una apprezzata e brillante tesi – il Diploma diMagistrale in Gestione ed Organizzazionecon ...