Focolaio Genoa, i dettagli: “è 5 volte più pesante dell’influenza, mi sono trovato a pezzi” (Di sabato 3 ottobre 2020) E’ scoppiato un Focolaio al Genoa, sono aumentati i casi positivi al Coronavirus. La decisione, inevitabile, è stata quella di rinviare la partita contro il Torino, valida per la terza giornata del campionato di Serie A. ‘La Stampa’ ha intervistato il centrocampista Radovanovic, ecco quanto rivelato. “Ci siamo allenati, Perin non c’era e poi abbiamo saputo che era positivo. Dovevamo partire nel pomeriggio e invece la partenza è stata rimandata alla mattina dopo. Prima abbiamo fatto due cicli di tamponi. A pranzo ero seduto vicino a Schone, abbiamo parlato a lungo in inglese. Poi il giorno dopo è venuto fuori che anche lui era positivo. Siamo partiti per Napoli, siamo rientrati alla sera. E quando sono arrivato a casa ho iniziato a non sentirmi bene. Ma ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) E’ scoppiato unalaumentati i casi positivi al Coronavirus. La decisione, inevitabile, è stata quella di rinviare la partita contro il Torino, valida per la terza giornata del campionato di Serie A. ‘La Stampa’ ha intervistato il centrocampista Radovanovic, ecco quanto rivelato. “Ci siamo allenati, Perin non c’era e poi abbiamo saputo che era positivo. Dovevamo partire nel pomeriggio e invece la partenza è stata rimandata alla mattina dopo. Prima abbiamo fatto due cicli di tamponi. A pranzo ero seduto vicino a Schone, abbiamo parlato a lungo in inglese. Poi il giorno dopo è venuto fuori che anche lui era positivo. Siamo partiti per Napoli, siamo rientrati alla sera. E quandoarrivato a casa ho iniziato a non sentirmi bene. Ma ...

capuanogio : Adesso la #SerieA trema: il #Genoa è diventato un focolaio di #Covid19 e per la prima volta si buca la 'bolla' del… - CalcioWeb : Focolaio #Genoa, i dettagli: 'è 5 volte più pesante dell'influenza, mi sono trovato a pezzi' - - disneymarty : @CarloMartootchy @VinceJfc Ripeto, se per ogni giornata c’è sta tarantella è inutile che vada avanti il campionato.… - ilnapolionline : La Juve rischia!!! - Lo prevede l'esperto: «Virus forse in incubazione per altri azzurri può esserci un focolaio c… - Blackwhitewolf4 : #JuveNapoli.Un positivo nel gruppo squadra che si è sempre allenato con gli altri non rimarrà isolato...domani ne s… -