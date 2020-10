Flavia Vento: “Ti spiego perché ho iniziato a bere”, lettera alla Contessa (Di sabato 3 ottobre 2020) Flavia Vento ha abbandonato il Grande Fratello Vip alla velocità della luce. Dopo solo un giorno era già fuori dalla Casa, ma prima di andare via ha avuto diversi scontri con la Contessa Patrizia De Blanck. Quest’ultima ha provato più volte a convincerla a resistere e a non lasciare la Casa, perché così facendo avrebbe … L'articolo Flavia Vento: “Ti spiego perché ho iniziato a bere”, lettera alla Contessa proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 3 ottobre 2020)ha abbandonato il Grande Fratello Vipvelocità della luce. Dopo solo un giorno era già fuori dCasa, ma prima di andare via ha avuto diversi scontri con laPatrizia De Blanck. Quest’ultima ha provato più volte a convincerla a resistere e a non lasciare la Casa, perché così facendo avrebbe … L'articolo: “Tiperché hoa bere”,proviene da Gossip e Tv.

Zorzi, Morra e Myriam sono stati nel tugurio o meglio nel "cucurio" come loro stessi l'hanno ribattezzato. Flavia Vento rientra? Stando a molti siti web come Affaritaliani e Tresh italiano, per ...

Flavia Vento ha abbandonato il Grande Fratello Vip alla velocità della luce. Dopo solo un giorno era già fuori dalla Casa, ma prima di andare via ha avuto diversi scontri con la Contessa Patrizia De B ...

