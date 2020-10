Flavia Vento il motivo per cui ha lasciato il GF Vip: ”Stavo impazzendo” (Di sabato 3 ottobre 2020) L’uscita di Flavia Vento ha fatto molto parlare sia dentro che fuori la Casa. Se in un primo momento la sua scelta è stata fortemente criticata, dopo aver spiegato il perché di così tanta paura e preoccupazione, le persone hanno mostrato della solidarietà verso l’ex modella. Il punto fisso della showgirl, ricordiamo che è durata solamente un giorno dentro la Casa del Grande Fratello, erano i suoi sette cani. In particolare Piri, il meticcio di sedici anni che soffre di problemi cardiaci, di cui ha avuto paura di non vederlo più una volta uscita dal gioco. Flavia Vento il motivo per cui ha lasciato il GF Vip Nonostante le critiche dure ricevute dalla contessa Patrizia De Blanck dove la definiva “una pazza”, ... Leggi su giornal (Di sabato 3 ottobre 2020) L’uscita diha fatto molto parlare sia dentro che fuori la Casa. Se in un primo momento la sua scelta è stata fortemente criticata, dopo aver spiegato il perché di così tanta paura e preoccupazione, le persone hanno mostrato della solidarietà verso l’ex modella. Il punto fisso della showgirl, ricordiamo che è durata solamente un giorno dentro la Casa del Grande Fratello, erano i suoi sette cani. In particolare Piri, il meticcio di sedici anni che soffre di problemi cardiaci, di cui ha avuto paura di non vederlo più una volta uscita dal gioco.ilper cui hail GF Vip Nonostante le critiche dure ricevute dalla contessa Patrizia De Blanck dove la definiva “una pazza”, ...

Flavia Vento: “Ti spiego perché ho iniziato a bere”, lettera alla Contessa

Flavia Vento ha abbandonato il Grande Fratello Vip alla velocità della luce. Dopo solo un giorno era già fuori dalla Casa, ma prima di andare via ha avuto diversi scontri con la Contessa Patrizia De B ...

