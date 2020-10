Fiumi esondati in Valle d'Aosta, Vvf volontario muore per crollo albero (Di sabato 3 ottobre 2020) Aosta(ITALPRESS) – Tragedia legata al maltempo in Valle d'Aosta.Ad Arnad, a causa della caduta di un albero per il forte vento, è morto un vigile del fuoco volontario. Si tratta dell'incidente più grave provocato dall'ondata di maltempo che ha colpito la regione dove i danni sono rilevanti. Al momento risultano chiuse la SR 44 a Gaby, per il crollo del ponte sulla regionale e esondazione del torrente Niel, la SR 30 a Ollomont per caduta piante, la SR 2 di Hòne per Champorcher, a causa di caduta massi e acqua sulla carreggiata, la SR 47 di Cogne per esondazione del torrente a Epinel (ora riaperta), la SR 36 da Nus a Saint-Barthèlemy per caduta piante, la SR 44 a Gressoney -Saint-Jean per esondazione. E' chiusa la SS 26 al km 56+600 (Comune di Bard) per ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Tragedia legata al maltempo ind'.Ad Arnad, a causa della caduta di unper il forte vento, è morto un vigile del fuoco. Si tratta dell'incidente più grave provocato dall'ondata di maltempo che ha colpito la regione dove i danni sono rilevanti. Al momento risultano chiuse la SR 44 a Gaby, per ildel ponte sulla regionale e esondazione del torrente Niel, la SR 30 a Ollomont per caduta piante, la SR 2 di Hòne per Champorcher, a causa di caduta massi e acqua sulla carreggiata, la SR 47 di Cogne per esondazione del torrente a Epinel (ora riaperta), la SR 36 da Nus a Saint-Barthèlemy per caduta piante, la SR 44 a Gressoney -Saint-Jean per esondazione. E' chiusa la SS 26 al km 56+600 (Comune di Bard) per ...

AOSTA(ITALPRESS) – Tragedia legata al maltempo in Valle d’Aosta. Ad Arnad, a causa della caduta di un albero per il forte vento, e’ morto un vigile del fuoco volontario. Si tratta dell’incidente più ...

