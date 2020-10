Fiorentina, rifiutata un’offerta del Milan per Pezzella (Di sabato 3 ottobre 2020) La Fiorentina reputa incedibile Pezzella e per questo motivo non ha preso in considerazione nessuna offerta, tra cui una del Milan. La Fiorentina ha rifiutato un’offerta del Milan per il difensore argentino German Pezzella. La conferma è arrivata dall’agente del giocatore, Martin Guastadisegno, intervenuto ai microfoni di Radio Colonia sottolineando che il giocatore per la dirigenza viola è incedibile. INCEDIBILE – «Se ci saranno offerte importanti valuteremo il da farsi. Ne era arrivata una dal Milan una decina di giorni fa che German non ha potuto valutare perché la Fiorentina ha deciso di non venderlo. Il mercato però finisce lunedì, vedremo cosa accadrà». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Lareputa incedibilee per questo motivo non ha preso in considerazione nessuna offerta, tra cui una del. Laha rifiutato un’offerta delper il difensore argentino German. La conferma è arrivata dall’agente del giocatore, Martin Guastadisegno, intervenuto ai microfoni di Radio Colonia sottolineando che il giocatore per la dirigenza viola è incedibile. INCEDIBILE – «Se ci saranno offerte importanti valuteremo il da farsi. Ne era arrivata una daluna decina di giorni fa che German non ha potuto valutare perché laha deciso di non venderlo. Il mercato però finisce lunedì, vedremo cosa accadrà». Leggi su ...

La Fiorentina ha rifiutato un’offerta del Milan per il difensore argentino German Pezzella. La conferma è arrivata dall’agente del giocatore, Martin Guastadisegno, intervenuto ai microfoni di Radio ...

Martin Guastadisegno, procuratore di German Pezzella, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Colonia parlando del futuro del suo assistito e di un contatto avuto negli ultimi ...

