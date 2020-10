Fiorentina, Pradè: «Col mercato aperto rischiamo di fare figuracce» – VIDEO (Di sabato 3 ottobre 2020) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato dopo la gara persa contro la Sampdoria: le sue parole – VIDEO Daniele Pradè, ai canali ufficiali della Fiorentina, ha parlato della sconfitta contro la Sampdoria. «Brutta partita da parte nostra, un passo indietro rispetto a Milano contro l’Inter. L’avevamo ripresa ma poi un errore ci ha portato alla sconfitta. Mi dispiace per il presidente e per i tifosi. Senza Ribery perdiamo tanta qualità e identità. Per fortuna c’è la sosta. Mi aspettavo tanto di più, sicuramente tutte queste situazioni di mercato non aiutano. Col mercato aperto si rischia di fare figuracce». 🎙 DICHIARAZIONI DEL POST GARA ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Daniele Pradè, direttore sportivo della, ha parlato dopo la gara persa contro la Sampdoria: le sue parole –Daniele Pradè, ai canali ufficiali della, ha parlato della sconfitta contro la Sampdoria. «Brutta partita da parte nostra, un passo indietro rispetto a Milano contro l’Inter. L’avevamo ripresa ma poi un errore ci ha portato alla sconfitta. Mi dispiace per il presidente e per i tifosi. Senza Ribery perdiamo tanta qualità e identità. Per fortuna c’è la sosta. Mi aspettavo tanto di più, sicuramente tutte queste situazioni dinon aiutano. Colsi rischia di». 🎙 DICHIARAZIONI DEL POST GARA ...

