Fiorentina, la durissima presa di posizione degli ultras contro Chiesa (Di sabato 3 ottobre 2020) Federico Chiesa potrebbe aver giocato l’ultima partita con la maglia della Fiorentina. I viola sono scesi ieri in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, brutta sconfitta casalinga contro la Sampdoria. Nel frattempo continua a tenere banco il calciomercato, la Juventus è vicinissima all’acquisto di Chiesa. L’intesa tra i club è stata raggiunta sulla base del prestito con riscatto, il calciatore è ovviamente entusiasta del trasferimento. Prima della chiusura definitiva i bianconeri dovranno definire almeno due cessioni. E’ andata in scena una durissima presa di posizione da parte degli ultras della Fiorentina. Nella sfida di ieri si è verificato lo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Federicopotrebbe aver giocato l’ultima partita con la maglia della. I viola sono scesi ieri in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, brutta sconfitta casalingala Sampdoria. Nel frattempo continua a tenere banco il calciomercato, la Juventus è vicinissima all’acquisto di. L’intesa tra i club è stata raggiunta sulla base del prestito con riscatto, il calciatore è ovviamente entusiasta del trasferimento. Prima della chiusura definitiva i bianconeri dovranno definire almeno due cessioni. E’ andata in scena unadida partedella. Nella sfida di ieri si è verificato lo ...

Chiesa, addio in silenzio

Commisso vuole vincere ma lascerà partire il giocatore più forte, a meno di clamorose retromarce bianconere dell’ultimo momento. La contraddizione va inserita in un contesto economico generale che ved ...

