Fiorentina, i tifosi negano a Chiesa la fascia da capitano dedicata ad Astori (Di sabato 3 ottobre 2020) Rottura totale tra Federico Chiesa e i tifosi della Fiorentina? Ecco il retroscena sulla fascia da capitano dedicata ad Astori Sembra essere arrivato alla rottura totale il rapporto tra Federico Chiesa e i tifosi della Fiorentina. I sostenitori viola si sono resi protagonisti di un retroscena legato alle voci di mercato che vogliono Chiesa prossimo al passaggio alla Juve. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i tifosi avrebbero vietato a Chiesa di indossare la fascia da capitano con il ricordo di Astori in luogo di quella standard della Lega Serie A. L’addio sembra sempre più probabile. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Rottura totale tra Federicoe idella? Ecco il retroscena sulladaadSembra essere arrivato alla rottura totale il rapporto tra Federicoe idella. I sostenitori viola si sono resi protagonisti di un retroscena legato alle voci di mercato che voglionoprossimo al passaggio alla Juve. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, iavrebbero vietato adi indossare ladacon il ricordo diin luogo di quella standard della Lega Serie A. L’addio sembra sempre più probabile. Leggi su ...

rinocimini : Finché si continuerà a ragionare in questo modo non andremo avanti. I tifosi della Fiorentina (così come quelli del… - FirenzePost : Fiorentina: Chiesa addio da capitano, ma senza la fascia di Astori (negata dai tifosi) - guich76 : I tifosi della #fiorentina che tolgono la fascia di capitano in memoria di #astori a #chiesa mi fanno pena... Perc… - infoitsport : Fiorentina, Chiesa capitano contro la Samp. Ma i tifosi dicono no alla storica fascia di Astori - luigicaroppo : #Chiesa capitano, ma senza la fascia di Astori: scelta su richiesta dei tifosi? -