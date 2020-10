Fiorentina: Chiesa non indossa la fascia da capitano dedicata ad Astori, “Costretto dagli ultras” (Di sabato 3 ottobre 2020) E’ caos alla Fiorentina per quanto accaduto nel corso del match contro la Sampdoria. Federico Chiesa ha indossato la fascia da capitano, ma non quella consueta che spetta al giocatore viola che la porta, vale a dire quella dedicata a Davide Astori, bensì la fascia non personalizzata della Lega Serie A. E secondo quanto circola nell’ambiente viola, a costringere il figlio d’arte sono stati gli ultras della Curva Fiesole, che non hanno consentito all’esterno offensivo, che pare essere vicino alla Juventus, di indossare la fascia dedicata ad Astori in attesa di capire il futuro del giocatore. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) E’ caos allaper quanto accaduto nel corso del match contro la Sampdoria. Federicohato lada, ma non quella consueta che spetta al giocatore viola che la porta, vale a dire quellaa Davide, bensì lanon personalizzata della Lega Serie A. E secondo quanto circola nell’ambiente viola, a costringere il figlio d’arte sono stati gli ultras della Curva Fiesole, che non hanno consentito all’esterno offensivo, che pare essere vicino alla Juventus, dire laadin attesa di capire il futuro del giocatore.

ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. La Juve vuole sempre Chiesa e offre Rugani, De Sciglio e Khedira. La Fiorentina disposta a dare soldi purché se li tenga. - capuanogio : Breve storia triste: i compagni vogliono che #Chiesa sia capitano in quella che potrebbe essere la sua ultima con l… - AlfredoPedulla : La #Juventus non ha proposto fin qui contropartite alla #Fiorentina: sa di dover andare solo cash per #Chiesa - ithurinon : Coi 60 milioni la Fiorentina avrebbe potuto prendere un centravanti serio che manca da parecchio (per intenderci al… - giuorg : @mikelelomb gli ultras hanno fatto notare che far giocare chiesa con la fascia di capitano, non una qualunque, ma q… -