Fiocco rosa a Tgcom24: è nata Marta Vittoria Saronni (Di sabato 3 ottobre 2020) commenta E' nata Marta Vittoria, la figlia secondogenita del nostro collega di Tgcom24 Andrea Saronni. I migliori auguri per il lieto evento ad Andrea, alla moglie Stefania e al fratellino Valerio da parte di tutta la redazione e della Direzione. Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 ottobre 2020) commenta E', la figlia secondogenita del nostro collega diAndrea. I migliori auguri per il lieto evento ad Andrea, alla moglie Stefania e al fratellino Valerio da parte di tutta la redazione e della Direzione.

gentili_rita : prima che si generi: la vera vittoria sarebbe questa...nel frattempo un pensiero per chi il fiocco rosa non l'ha pr… - FlyCamper : Fiocco ?? ROSA ?? in Casa #FlyCamper... è arrivata ALIZÉ ??... un Augurio alla nostra Collega e a suo Marito. Un abbr… - ciampino_a_n : ?? Fiocco rosa in casa Ciampino Anni Nuovi ?? Oggi è nata Mariasole Terlizzi ???? Tanti auguri al nostro Capitano St… - licprospero : RT @LaZiaMat: #1ottobre 1969 #SanRemigio io quindi #remigina La rosa era rossa (finta), il fiocco sul grembiulino bianco era a quadretti ro… - sabripillot : @diceNiNi Quando ero io alle Elementari già la scuola cominciava l'ultima settimana di Settembre, i bimbi con i gre… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa Bianca aveva fretta di nascere Fiocco rosa al pronto soccorso LA NAZIONE Fiocco rosa a Tgcom24: è nata Marta Vittoria Saronni

E' nata Marta Vittoria, la figlia secondogenita del nostro collega di Tgcom24 Andrea Saronni. I migliori auguri per il lieto evento ad Andrea, alla moglie Stefania e al fratellino Valerio da parte di ...

Bianca aveva fretta di nascere Fiocco rosa al pronto soccorso

Fiocco rosa e tanta felicità al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe. Evidentemente la bambina aveva così tanta voglia di venire al mondo che non ha dato tempo né alla mamma né ai medici del dip ...

E' nata Marta Vittoria, la figlia secondogenita del nostro collega di Tgcom24 Andrea Saronni. I migliori auguri per il lieto evento ad Andrea, alla moglie Stefania e al fratellino Valerio da parte di ...Fiocco rosa e tanta felicità al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe. Evidentemente la bambina aveva così tanta voglia di venire al mondo che non ha dato tempo né alla mamma né ai medici del dip ...