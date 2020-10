Fiera del Levante da oggi aperta al pubblico Bari, fino all'11 ottobre (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo l’inaugurazione di ieri la Fiera del Levante è da oggi aperta al pubblico. Tema, la ripartenza. La campionaria di Bari durerà fino all’11 ottobre nella sua 84/ma edizione. Circa duecento espositori, più o meno un calo del 40 per cento rispetto all’anno scorso ma con la pandemia che ha sconvolto tutto è già moltissimo avere aperto i battenti. Gli ingressi saranno regolamentati secondo le prescrizioni per il contenimento del corona virus. Orari: oggi, sabato prossimo e le due domeniche 10-22, da lunedì a venerdì 10-21. Per i prezzi dei biglietti, gli sconti e.la gratuità consultare il sito della rassegna. L'articolo Fiera del ... Leggi su noinotizie (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo l’inaugurazione di ieri ladelè daal. Tema, la ripartenza. La campionaria didureràall’11nella sua 84/ma edizione. Circa duecento espositori, più o meno un calo del 40 per cento rispetto all’anno scorso ma con la pandemia che ha sconvolto tutto è già moltissimo avere aperto i battenti. Gli ingressi saranno regolamentati secondo le prescrizioni per il contenimento del corona virus. Orari:, sabato prossimo e le due domeniche 10-22, da lunedì a venerdì 10-21. Per i prezzi dei biglietti, gli sconti e.la gratuità consultare il sito della rassegna. L'articolodel ...

