Federica Pellegrini | la foto della gravidanza? “Centro del nuovo mondo”

Leggi su leggilo

(Di sabato 3 ottobre 2020) La bravissima nuotatriceha pubblicato unagrafia che ha fatto venire il dubbio su una possibile. View this post on Instagram Una mano 🖐🏻 A post shared by(@kikkafede88) on Sep 29, 2020 at 11:51pm PDT Lei è una pluri campionessa di nuoto, con un fisico ovviamente super scolpito, stiamo … L'articolo, la? “Centro delmondo” proviene da leggilo.org.