Federica Pellegrini | il lenzuolo scivola sul lato 2 E quella cosa la notano tutti

Leggi su tuttivip

(Di sabato 3 ottobre 2020) Sembra proprio che ultimamentestia trascurando sempre più il cloro della piscina a fronte della luce dei riflettori televisivi. In effetti, gli eleganti ed originali panni di giudice le calzano a pennello, il suo fisico scultoreo si difende benissimo anche in tenuta da sera. L’esperienza nello show Italia’s Got Talent è incominciata nel 2019, per essere riconfermata anche nel 2020. I compagni d’avventura: Frank Matano, Mara Maionchi e Joe Bastianich sono ormai degli amici per la nuotatrice. Mara Maionchi è una comica mancata, avrebbe potuto farlo per lavoro (…) Frank Matano è un po’ la chioccia di questa trasmissione, attingiamoda lui. Quando dà i giudizi e le votazioni è molto bravo (…) Joe Bastianich ha tantissime competenze. ...