Ezio Greggio tuona contro Mediaset e i reality | “Roba vergognosa | manica di disgraziati…”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 3 ottobre 2020)i vertici del Biscione A differenza degli altri anni, in questa stagione televisivasarà alla conduzione di Striscia la Notizia solo a partire da dicembre 2020. Nel frattempo in una recentissima intervista rilasciata al giornale ligure Il Secolo XIX, il professionista ha mostrato tutta la sua contrarietà allo “schiacciamento al basso” chesta facendo con i suoishow. Due su tutti il Grande Fratello Vip, al momento in onda con la quinta edizione e L’Isola dei Famosi che tornerà a gennaio. “Unadi disgraziati buttati su un’isola o dentro una casa”, ha asserito il collega di Enzo Iacchetti. Quest’ultimo inoltre ribadito il discreto ...