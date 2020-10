Europei U.20: l'Italia è la prima finalista (Di sabato 3 ottobre 2020) BRNO, REPUBBLICA CECA,- Con una prestazione impeccabile la nazionale Under 20 ha battuto la Bielorussia ed ha conquistato la Finale del Campionato Europeo di categoria. Gli azzurrini di Frgoni stasera ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) BRNO, REPUBBLICA CECA,- Con una prestazione impeccabile la nazionale Under 20 ha battuto la Bielorussia ed ha conquistato la Finale del Campionato Europeo di categoria. Gli azzurrini di Frgoni stasera ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei Italia Europei U.20: l'Italia conquista la semifinale, battuta la Francia Tuttosport Sette anni fa morirono 366 migranti

Migranti - Strage a Lampedusa - Sono trascorsi sette anni da quando a Lampedusa fra le urla persero la vita 366 donne, uomini e bambini. Urla che per i pescatori di Lampedusa percepirono e quel giorno ...

Europei U.20: l'Italia conquista la finale

Superando 3-0 (25-19; 25-18; 25-19) la Bielorussia la squadra di Frigoni conquista il diritto di battersi per la vittoria finale e contemporaneamente la qualificazione ai prossimi Mondiali di categori ...

