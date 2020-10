Europa Verde | Esposito | “Attenzione puntata su Parco Nazionale del Matese”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Alla chiusura delle votazioni per le Elezioni Regionali 2020, la Regione Campania sarà guidata, per il secondo mandato, dal Presidente Vincenzo De Luca, eletto con il 69,48% dei voti”. Inizia così una nota stampa a firma di Gigi, candidato alle scorse elezioni regionali con– Demos. “Anche per il prossimo quinquennio – continua– il Governatore sarà affiancato per la realizzazione dei programmi di governo da un consigliere di-Demos. Rispetto alla precedente legislatura, il Consigliere eletto Francesco Emilio Borrelli dispone di una squadra politica molto rafforzata (nel 2015 i 26.401 voti si traducevano nell’1,1% mentre nel 2020 i ...