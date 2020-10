Eurolega | Delaney gela il Bayern L' Olimpia Milano vince all' esordio

fabiocavagnera : I voti del successo al supplementare dei biancorossi all'Audi Dome: i migliori sono Delaney e Hines #Euroleague… - OlimpiaMiNews : I voti del successo al supplementare dei biancorossi all'Audi Dome: i migliori sono Delaney e Hines #Euroleague… - AlessandroMagg4 : I voti del successo al supplementare dei biancorossi all'Audi Dome: i migliori sono Delaney e Hines #Euroleague… - DavideFuma : RT @d_fantini: Kyle Hines, Malcolm Delaney e Gigi Datome sono i tre giocatori dell’Olimpia Milano entrati nella nostra Top 10 dei grandi co… - d_fantini : Kyle Hines, Malcolm Delaney e Gigi Datome sono i tre giocatori dell’Olimpia Milano entrati nella nostra Top 10 dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurolega Delaney

Monaco di Baviera (Germania), 2 ottobre 2020 – Comincia con il piede giusto l’avventura in Eurolega dell’Armani AX Milano di Ettore Messina, che ha sbancato l’Audi Dome di Monaco di Baviera sconfiggen ...Soffre e vince l'Olimpia Milano, che inaugura l'Eurolega con un soffertissimo 81-79 a Monaco di Baviera contro un Bayern in vantaggio fino a 7 secondi dalla fine dell'overtime. Gli uomini di Ettore Me ...