Era Valerio Bettini in Centrovetrine: oggi a 62 anni ha lasciato la televisione per… [FOTO] (Di sabato 3 ottobre 2020) In onda su Canale 5 dal 2001 al 2016, Centrovetrine è stata una delle soap-opera più seguite in quegli anni. Dopo la fine della messa in onda tuttavia, alcuni degli attori che avevano avuto ruoli di rilievo all’interno della telenovela, sono scomparsi dal piccolo schermo. Tra i protagonisti anche il commissario Valerio Bettini, interpretato dall’attore Sergio Troiano; così come altri suoi colleghi anche Troiano sembra essere sparito dalla televisione. Ma benché in tanti potrebbero pensare che la carriera dell’attore si sia eclissata, in realtà la verità è ben diversa. Sergio Troiano ha raggiunto il successo in televisione con il ruolo del commissario Valerio Bettini, moglie ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 3 ottobre 2020) In onda su Canale 5 dal 2001 al 2016,è stata una delle soap-opera più seguite in quegli. Dopo la fine della messa in onda tuttavia, alcuni degli attori che avevano avuto ruoli di rilievo all’interno della telenovela, sono scomparsi dal piccolo schermo. Tra i protagonisti anche il commissario, interpretato dall’attore Sergio Troiano; così come altri suoi colleghi anche Troiano sembra essere sparito dalla. Ma benché in tanti potrebbero pensare che la carriera dell’attore si sia eclissata, in realtà la verità è ben diversa. Sergio Troiano ha raggiunto il successo incon il ruolo del commissario, moglie ...

domeuva : @chiara_valerio A Little Britain chiedevano, are you fat because you're lesbian or are you lesbian because you're f… - valerio_cataldi : Prima di ottobre a Lampedusa era agosto. Un bambino eritreo camminava con un foglio aperto davanti al viso. Una pic… - siamofavole : accompagno mia nonna in ospedale a trovare la figlia di una sorella e trovo donne con la benda su un occhio(...)Per… - SimonaBosch : @catlatorre @chiara_valerio Ai miei tempi era 'brutta quindi suora'. Che evoluzione... SIC. - valerio_91_ : Oppini ha cercato il confronto con Morra solo perché era in nomination #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Era Valerio Città di Castello in lutto: è morto Valerio Anania, storico dj e 'tifernate doc' PerugiaToday Processo Vannini, papà Valerio: “Noi ci abbiamo sempre creduto”

Cinque anni per arrivare a un verdetto, la corte d’Assise d’Appello ha riconosciuto l’omicidio volontario con dolo eventuale: 14 anni ad Antonio Ciontoli e 9 anni e 4 mesi alla famiglia. La difesa ha ...

Padrenostro, intervista a Claudio Noce: "A Favino chiesi di fidarsi, mi ha riportato a mio padre"

Ho sempre molta difficoltà a definirmi un artista, mi dice Claudio Noce, regista di Padrenostro, quando nelle battute iniziali del nostro confronto, secondo il classico cliché per cui l’intervista ...

Cinque anni per arrivare a un verdetto, la corte d’Assise d’Appello ha riconosciuto l’omicidio volontario con dolo eventuale: 14 anni ad Antonio Ciontoli e 9 anni e 4 mesi alla famiglia. La difesa ha ...Ho sempre molta difficoltà a definirmi un artista, mi dice Claudio Noce, regista di Padrenostro, quando nelle battute iniziali del nostro confronto, secondo il classico cliché per cui l’intervista ...